Neues Auto-Design: Red Bull liefert erstes Indiz

Red Bull veröffentlichte am Dienstag in den sozialen Medien ein frisch lackiertes Logo - mit neuen Farben. Wohl ein Indiz, dass der Bolide in Miami in den Farben Rosa und Hellblau erstrahlen wird. Die Formel-1-Liebhaber dürfen jedenfalls schon gespannt sein, am Mittwoch soll das Geheimnis gelüftet werden.