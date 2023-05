Rapids Moormann: Ein Geburtstag zum Vergessen

Verpatztes Jubiläum

Trainer Zoran Barisic nahm den Pechvogel in Schutz: „Ich bin Trainer von dem Buam, da wäre es ein Wahnsinn, wenn ich jetzt auf ihn draufhauen würde.“ Für Moormann wurde so sein 50. Pflichtspiel für die Hütteldorfer zum Desaster, Kevin Wimmer konnte sich gut in seinen Nebenmann hineinversetzen: „Es gibt Tage, da bleibt ein Missgeschick im Kopf picken, bekommst es nicht mehr raus.“