Sturm feiert Mega-Party mit seinen Fans

Mega-Party in Graz: Nach dem Triumph im Cup-Finale am Samstag gegen Rapid hat Sturm am Sonntag mit seinen Fans gefeiert. Am Nachmittag gab es einen Empfang im Grazer Rathaus, dort trugen sich die Cup-Helden in Anwesenheit von Bürgermeisterin Elke Kahr ins Goldene Buch der Stadt Graz ein.