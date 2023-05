3:1-Sieg! Arsenal errappelt sich im Titelrennen

Dritte Liga-Derby-Niederlage in Folge für Chelsea

Die Belohnung war der Ehrentreffer von Noni Madueke (65.) nach Kovacic-Vorarbeit. An der dritten Liga-Derby-Niederlage in Folge änderte sich aber nichts mehr. Zudem setzte sich die aktuelle Misere fort. Die zwölftplatzierten „Blues“ kassierten die sechste Pflichtspiel-Niederlage in Folge, neunmal gab es nun schon keinen Sieg mehr. Interimstrainer Frank Lampard konnte also keinen Umschwung herbeiführen ...