Junge Mutter kämpft mit Humor gegen den Krebs

Um Darmkrebs möglichst früh zu erkennen, sollte ab 45 Jahren alle sieben bis zehn Jahre eine Vorsorge-Koloskopie durchgeführt werden. Ein flächendeckendes Screening dafür gibt es allerdings noch nicht. In Zukunft könnte die Situation sogar noch schwieriger werden, warnte kürzlich das Institut für Höhere Studien (IHS): Gastroenterologen, also Magen-, Darm- und Leberspezialisten, fehlen. 51 Prozent derer mit Kassenvertrag sind über 55 Jahre alt. Nur halb so viele neue Fachärzte - aktuell 28 bis 29 im Jahr - wie nötig kommen in Österreich nach.

Für die Steiermark listet die Ärztekammer nur sechs Ärztinnen und Ärzte mit diesem Spezialgebiet auf, die einen Kassenvertrag haben.