Die Suche nach dem neuen Kabarett-Star

Langsam hat sich die Kabarett-Szene wieder erholt.„ Was Organisator und Moderator Simon Pichler zu Beginn des diesjährigen Kleinkunst-Wettbewerbs sagte, zeigt sich auch im Grazer Theatercafé, das an allen fünf Abenden so gut wie ausgebucht ist. Fast 30 Kandidaten haben sich beworben und gehen ins Rennen um den Energie-Steiermark-Juryvogel und den “Steirerkrone"-Publikumsvogel.