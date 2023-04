„Unfassbar“: BVB-Aufreger um klare Elfmeter-Szene

Was war passiert? In der 64. Minute wollte Adeyemi nach einer flachen Hereingabe den Ball abschirmen, da rauschte Bochums Abwehrspieler Soares in sein Standbein und räumte ihn ab. Das Spiel lief zunächst weiter, Schiedsrichter Sascha Stegemann hatte nichts Strafbares gesehen. In der nächsten Unterbrechung gab es Diskussionen, aber die Entscheidung blieb bestehen. Auch der VAR griff nicht ein.