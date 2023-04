Als der „Glaubenskrieg“ ums Kaisergebirge endete

Die Debatte um das Kaisergebirge entbrannte Ende der 1950er Jahre, sie könnte heutzutage genau gleich ablaufen: Bauern gegen Bergsteiger, Seilbahnbetreiber gegen Naturschützer, Wirtschaftstreibende gegen Ruhesuchende . . . Angestoßen von Franz Schwaighofer, Besitzer des Berghofs „Pfandl“ im Kaisertal, erfolgte ein Antrag im Kufsteiner Gemeinderat. Das Tal inklusive Wilder und Zahmer Kaiser sollte Naturschutzgebiet werden - ohne motorisierten Verkehr, ohne neue Wege. Mit 10:9 Stimmen lehnte der Gemeinderat am 9. Juli 1960 dies ab, zum Entsetzen in Bergsteigerkreisen. Ein „Pressekampf“ mit 70 Stellungnahmen und Protestschreiben an die Stadt begann, samt zig Postwurfsendungen pro und contra.