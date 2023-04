LIVE ab 19.30 Uhr: SCR Altach empfängt den WAC

Schmid: „Wenn wir zweimal gewinnen, dann wird nichts mehr passieren!“

Der WAC reiste erst am Matchtag mit dem Flugzeug für ein „schwieriges Auswärtsspiel gegen ein unberechenbares Team“ an, wie Trainer Schmid erklärte. Das 2:2 in Hartberg nach 0:2-Rückstand zuletzt ordnete der frühere Austria-Coach vor allem als moralische Topleistung ein. „Wir müssen aber noch konzentrierter in gewissen Situationen sein und das Zweikampfverhalten verbessern.“ Weil die Aufholjagd nach einer Systemumstellung gelang, überlegt der Trainer die Viererabwehr-Kette beizubehalten. „Ich lasse mir das aber offen, wir haben diese Woche die Dreier- und die Viererkette thematisiert. Ich habe schon eine Idee im Kopf, aber auch die Mannschaft erfährt es erst vor dem Spiel.“