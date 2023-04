Werden Sie Charles’ Krönung im TV verfolgen?

Am 6. Mai findet die Krönung von König Charles statt. Bei den Feierlichkeiten wird man nach Charles’ Ex-Schwägerin Sarah Ferguson (63) und Schwiegertochter Meghan (41). aber vergeblich suchen. Und offenbar wird Prinz Harry nicht in der Nähe der Royal Family sitzen. Werden Sie die Krönungszeremonie von König Charles fix im TV verfolgen? Teilen Sie uns Ihre Ansichten darüber in den Kommentaren mit, wir freuen uns auf Ihre Beiträge!