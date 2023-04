Schärding will sich als Stadt für Opern etablieren

Grundstein für weitere Festivals

Nächstes Jahr ist dann die erste Opernproduktion geplant, 2025 soll neben einem bekannten Werk auch ein neu geschriebenes Musiktheater uraufgeführt werden, so der Plan. Zudem will man der Nachwuchsförderung einen großen Stellenwert geben: So sollen ein eigener Opernchor und ein Orchester aufgebaut werden, wobei Musikerinnen und Musiker aus der Region mit Profis arbeiten und von ihnen lernen sollen.