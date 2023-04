Zwei Qualifyings! Formel 1 ändert Grand-Prix-Modus

Paukenschlag in der Formel 1! Schon am kommenden Renn-Wochenende in Aserbaidschan wird es zwei Qualifyings geben - eines für den neuen Sprint am Samstag, eines für den Rennsonntag am Freitag. Eine Kommission mit allen zehn Teams beschloss die Änderung einstimmig am Dienstag in Genf.