Markus Katzer zu Salzburg macht (keinen) Sinn

Sein Gehalt würde sich in der Mozartstadt wohl verdoppeln. Und nach dem Abgang von Christoph Freund zu den Bayern hatte Salzburg Katzer ja bereits im Visier. Jetzt spricht seine Arbeit in Hütteldorf für sich, nicht nur das fette Transferplus, auch die Kader-Qualität. Umso mehr müsste es ihn reizen, bei Rapid sportlich zu ernten, was gesät wurde. Erfolg mit Grün-Weiß bringt für seine Vita auch im Ausland vielleicht sogar mehr, als wenn er mit Salzburg und viel größeren, finanziellen Möglichkeiten in Österreich Titel holt. Nur muss Rapid jetzt irgendwann auch liefern!