Nach pinken Beben: Neos läuten den Neustart ein

Neben Klambauer ist auch das gesamte Landesteam zurückgetreten. „Wir gewinnen gemeinsam und verlieren gemeinsam“, sagt Klambauer, die sich auf mehr Zeit mit ihrer Familie freut und danach in die Privatwirtschaft zurückkehren wird. Bis zum Regierungswechsel in sechs Wochen wird sie das Amt noch normal weiterführen und will dieses ordentlich übergeben. „Es war scheinbar eine zu große Herausforderung, neben der Regierungsarbeit auch Strukturen zu schaffen und erfolgreich zu kommunizieren“, so Klambauer.