ACSL-Machtdemonstration! Tigers fletschen Zähne

Personalmangel

Dass die MedUni die kleinste der in der Liga vertretenen Universitäten ist, geht jedoch auch an den Serpents nicht spurlos vorüber, mangelndes Engagement kann man den Medizinstudenten dennoch keineswegs unterstellen. „Wir haben unserem normalen Trainingsplan vor dem Spiel gegen die Tigers noch ein Wochenendcamp hinzugefügt, wo wir noch einmal unser Playbook durchgehen konnten“, erklärt Runningback Flo Hanak-Hammerl. Zudem haben die Coaches Special-Teams- und virtuelle Meetings einberufen. Dennoch sei es aufgrund zahlreicher Pflichtveranstaltungen und Personalmangel schwierig, die Trainingsbeteiligung hochzuhalten. Auch da sieht Hanak-Hammerl allerdings eine positive Entwicklung. „Ich bin davon überzeugt, dass unsere Rookies von dem Spiel am Samstag einiges mitnehmen können und wir in Zukunft deutlich stärker auftreten werden“, blickt der Laufspieler den kommenden Duellen zuversichtlich entgegen.