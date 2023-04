Prügelei auf Strecke endet beinahe in Katastrophe

Erster Sieg seit 18 Monaten

Zum Sportlichen: Der Waliser Elfyn Evans errang seinen ersten Sieg seit 18 Monaten. Nach dem Unfalltod des irischen Fahrers Craig Breen in der vergangenen Woche bei Testfahrten in Kroatien war der Jubel aber verhalten. Gemeinsam mit Sebastien Ogier führt Evans nun die WM-Wertung an.