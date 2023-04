„Wir sind normale Leute, bodenständig geblieben“

Du hast 2004 sehr plötzlich deine Karriere beendet. Warum?

Ich hab 2002 einen Tumor am Ischias-Nerv gehabt, dem folgte eine siebenstündige Operation. Acht Monate nach der OP hab ich in Birmingham bei der Hallen-WM Silber geholt. Aber dieser Tumor hat mich weich gemacht. Da ist was mit meiner Seele passiert. Und wenn du dann beim Training nicht mehr ans Limit gehst, das macht was mit dir.