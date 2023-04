Haben Sie Verständnis für den Zulauf zur KPÖ?

Der Spitzenkandidat der KPÖ Plus, Kay-Michael Dankl, zeigte sich naturgemäß sehr erfreut, aber auch sehr überrascht. Das Wahlergebnis sei ein starkes Zeichen, dass sich mehr Menschen eine andere, eine ehrliche Politik wünschten, und ein Warnsignal an etablierte Parteien, dass sie Probleme im Alltag wieder ernst nehmen müssen. Haben Sie Verständnis für den großen Stimmenzuwachs der KPÖ? Teilen Sie Ihre Meinung mit uns in den Kommentaren!