Salzburg feierte den Titel mit kaputtem Pokal

Der achte Eishockeyliga-Titel für Salzburg seit 2007 stand am Ende einer denkwürdigen Finalserie gegen Bozen. Traditionell für Salzburg blieb der Meisterpokal nicht ganz. Für „Übeltäter“ Peter Hochkofler, ein gebürtiger Südtiroler, und Co. kein Problem: Auf dem Eis konnten so zwei Cracks gleichzeitig die zweigeteilte Trophäe stemmen.