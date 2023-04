Red Bull Salzburg gewinnt in Bozen den ICE-Titel

Red Bull Salzburg hat sich doch noch den Meisterpokal in der ICE-Eishockeyliga geholt. Nach zwei vergebenen „Matchpucks“ gewannen die Roten Bullen am Freitag vor rund 7.000 Zuschauern in der Eiswelle von Bozen das Entscheidungsspiel um den Titel dank zweier später Tore mit 2:1 (0:0,0:1,2:0). Im dritten Finalduell mit Südtirol setzten sich die Salzburger damit erstmals durch.