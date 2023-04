Auch Heinz Fischer unterstützt Rendi-Wagner

Als Bundespräsident hat Heinz Fischer oft Staatsgäste bei sich zu Hause in der Josefstadt empfangen. An diesem späten Nachmittag ist Pamela Rendi-Wagner sein Gast. Die beiden haben einander vor mehr als 15 Jahren bei einem Staatsbesuch in Israel kennengelernt, die heutige SPÖ-Vorsitzende war damals die Botschaftergattin. Das „Krone“-Gespräch findet in der Bibliothek, vor Bildern des Künstlers Markus Prachensky und unter den wohlwollenden Blicken von Margit Fischer statt, die Espressi werden aus buntem jordanischen Porzellan serviert. Draußen scheint die Sonne, in der Ferne blitzen die zwei goldenen Türme der Piaristenkirche.