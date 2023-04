SCR Altach gegen SV Ried - ab 17 Uhr LIVE

In der Bundesliga steht am Samstag zwischen dem Vorletzten SCR Altach und Schlusslicht SV Ried ein richtungsweisendes Spiel um den Klassenerhalt an. Vor dem Kellerduell in der vierten Runde der Qualifikationsgruppe trennen die beiden abstiegsbedrohten Teams lediglich zwei Punkte. Während Altach-Trainer Klaus Schmidt nicht von einem Pflichtsieg sprechen wollte, gab sein Pendant Maximilian Senft „ganz klar drei Punkte“ als Devise aus.