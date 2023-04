Essen Sie Lebensmittel nach dem Haltbarkeitsdatum?

Jeden Tag landen in Österreich Unmengen an Lebensmittel im Müll. Oftmals verleitet ein überschrittenes Mindeshaltbarkeitsdatum zu diesem Schritt, obwohl die meisten Lebensmittel auch danach noch genießbar sind. Wir handhabt das die „Krone“-Community? Wie entscheiden Sie, ob Sie übrig gebliebene Lebensmittel entsorgen? Wir freuen uns auf Ihre Meinung in den Kommentaren!