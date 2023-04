Jetzt ist alles „angerichtet für ein Topspiel“

Ausverkauftes Tollhaus

In der steirischen Hauptstadt ist ein ausverkauftes Tollhaus zu erwarten, auch vor magerem Ambiente in Klagenfurt wurde Sturm am Sonntag von den Anhängern zum verdienten 2:0-Sieg nach schwacher erster Hälfte getrieben. „Wir kamen mit einer Niederlage nach Klagenfurt, und wenn man nur irgendwie an Salzburg dranbleiben will, darf man nahezu nie verlieren in einer Saison. Das geistert im Kopf herum, das lähmt auch und macht es so schwierig“, umriss Christian Ilzer die schwierige Ausgangslage vor dem Wörthersee-Trip.