„Das geht nicht!“ Auch Helmer geht auf Kahn los

Helmer stört am Bayern-Boss in erster Linie dessen Auftreten in der Krisenzeit des FC Bayern - so wie etwa nach dem 1:1 gegen Hoffenheim, wozu sich Kahn lediglich per Twitter geäußert hatte. „Das geht in seiner Position einfach nicht“, so der frühere Nationalspieler Helmer in einem Interview von „Münchner Merkur“ und „tz“. „Nach so einem Spiel muss er sich hinstellen und sprechen! Ich betone immer gerne, dass die Fußstapfen von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge riesig sind, da sind wir uns alle einig. Man muss da reinwachsen, man eckt auch mal an, macht Fehler - das hat ja Uli auch mal gemacht, wenn er emotional war. Aber er hat sich hingestellt und Stellung bezogen. Das muss Oli auch machen! Das ist sein Job!“