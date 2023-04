Mega-Krach vor Hit! Kahn geht auf Matthäus los

Erinnerungsverklärung

Es brodelt in Kahn: „Aber das sind doch keine Argumente! Lothar. Also pass auf, vielleicht leidet hier der eine oder andere auch an Erinnerungsverklärung oder Erinnerungsverzerrung. Auch zu unserer Zeit, als wir gespielt haben. Du kannst dich wahrscheinlich noch erinnern, gab es immer wieder Entscheidungen, die nicht einfach waren. Es gab immer wieder konsequente Entscheidungen und Entscheidungen, und das ist das Wichtige, die für den Erfolg dieses Vereins getroffen werden müssen. Und das ist nicht immer populär, und ich glaube, wir haben es uns sehr, sehr gut begründet. Wir stehen heute hier und sind einen Punkt hinter Borussia Dortmund. Wir hatten mal, und das ist sehr, sehr lange her, neun Punkte Vorsprung. Das ist nur ein ganz, ganz kleines Argument, aber natürlich haben wir uns noch viel, viel mehr solcher Sachen angeschaut. Immer diese Unterstellung, wir würden den Stil des FC Bayern nicht wahren, also da wäre ich mal ganz, ganz vorsichtig."