Creeper & Co: Minecraft-Universität für Mädchen

Die Junioruni von Robert Graf hat sich mit einem fixen Angebot als Programmiertreff für Kinder etabliert. Regelmäßig finden Minecraft-Seminare statt, bei denen schon Volksschüler lernen, mit der Programmiersprache Python zu arbeiten, die hinter Creeper & Co in Minecraft steckt. „Wir wollen Neugier und Forschergeist wecken und vor allem die MINT-Fächer fördern“, so Graf, der mit Felix Wallner einen begeisterten Informatikdoktoranden als Trainer an Bord hat. Auch die Wirtschaftskammer sieht Potenzial - vor allem, um Mädchen zu fördern.