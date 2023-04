Rekordstrafe enthüllt! So viel musste Mane zahlen

Sorgenfall

Inmitten turbulenter Wochen entwickelt sich Mane immer mehr zum Münchner Sorgenfall. Der Superstar, der vergangenen Sommer vom FC Liverpool gekommen war, stand nach dem Eklat nicht im Kader für das Liga-Heimspiel gegen Hoffenheim (1:1) am Samstag. Beim Rückspiel gegen Manchester City am Mittwoch (21 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) soll der Senegalese wieder zurückkehren. Sorgt er dann am grünen Rasen für Schlagzeilen?