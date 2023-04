Lebensmittelskandal um „Fake“-Honig aufgedeckt

Am meisten waren Produkte aus China verfälscht

Für die „stichhaltige“ Prüfung waren Brüssler Fahnder direkt an die Grenzstellen ausgerückt, um Proben aus Gläsern und sogar Plastikkanistern zu ziehen. Das erschütternde Ergebnis der Analysen im Zentrallabor der EU-Kommission: Rund die Hälfte des vermeintlichen Süßen aus dem Stock war alle andere, aber kein Honig. Denn stattdessen sollte und wird wohl immer noch ein billiges Gemisch aus Zuckerwasser, Reissirup und sogar künstlichen Ingredienzien auf unsere Frühstückstische kommen. Am meisten waren übrigens Produkte aus China verfälscht.