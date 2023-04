Sanes geschwollene Lippe macht in Netz die Runde

Das Portal „ESPN FC“ war mit dem Posting hurtig zur Stelle. Es zeigt den in Aufwärm-Montur befindlichen Bayern-Star Leroy Sane. Und vor allem dessen geschwollene und noch immer von einem leichten Bluterguss „gezierte“ Lippe. Eine Reminiszenz an die Attacke seines Mannschaftskollegen Sadio Mane in der Kabine nach der 0:3-Niederlage in der Champions League bei Manchester City unter der Woche. Der Kabineneklat war in den letzten Tagen medial rauf- und runtergespielt worden. Und „erfreut“ sich offenbar immer noch großer Beliebtheit beim Facebook-Algorithmus - 1500 Kommentare in nicht einmal 15 Minuten.