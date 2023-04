Thomas Tuchel: Mane? „Ich bin sein erster Anwalt“

„Der Vorfall hat uns natürlich beschäftigt“, so Tuchel. Er selbst habe das Geschehen nicht aus erster Hand mitbekommen, da er zu dem Zeitpunkt in der Trainerkabine war, habe aber noch an dem Abend und in den Tagen darauf mit allen Beteiligten gesprochen, um die Situation zu klären. „Es war ein eklatanter Vorfall, deshalb war es wichtig, die Sache zu klären. Wir haben die Luft so reingemacht, dass wir positiv miteinander trainieren können. Wie die Spieler und Beteiligten damit umgegangen sind, hatte eine reinigende Wirkung.“