Raus! Novak Djokovic unterliegt Italiens Jungstar

In der Runde der letzten Acht wartet auf Musetti (Nr. 21 der Welt) nun sein Landsmann Jannik Sinner aus Südtirol. Der an Nummer 7 gesetzte Sinner bezwang im Achtelfinale den an Position 10 geführten Hubert Hurkacz aus Polen mit 3:6, 7:6 und 6:1.