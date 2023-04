Nächste Sensation! Weissborn schaltet Nummer 2 aus

Nächste Sensation von Tristan-Samuel Weissborn! Der 31-jährige Wiener hat am Donnerstag an der Seite des Lokalmatadors Romain Arneodo beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo die zweitgesetzte Paarung Rajeev Ram/ Joe Salisbury mit 6:2,6:3 geschlagen - und steht damit im Viertelfinale.