Hayböck und Kraft sind im Hochzeitsfieber

„Der Höhepunkt wird sicher sein, dass ich im Sommer heiraten werde“, verlautbarte Hayböck am Donnerstag bei einem Pressegespräch in der Salzburger Red Bull Arena. Seiner Verlobten Claudia begegnete der 32-Jährige einst auf Österreichs größter Skiflugschanze. „Am Kulm habe ich meine Freundin kennengelernt“, erklärte Hayböck: „Nach so vielen gemeinsamen Jahren habe ich mir gedacht, ich frage sie doch einfach und Gott sei Dank hat es geklappt, und sie hat ja gesagt.“