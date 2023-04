Nach Herz-OP: Baumschlager gibt im Lavanttal Gas

Zuerst müssen sie jedoch im Lavanttal bestehen - der für heute angesagte Regen spielt dem Duo in die Hände. Sogar Schnee könnte es geben. „Je schwieriger die Bedingungen sind, desto besser muss der Fahrer sein - und Simon ist richtig gut.“ Wobei für Winter der Druck beim Heimrennen groß ist: „Schon mit 15 Jahren habe ich die Schule geschwänzt, um beim Streckenaufbau zu helfen zu. Es kommen so viele Freunde, die will ich nicht enttäuschen.“ Jürgen Rausch - der mit Günther Knobloch (St) fährt - ist ebenso ein Podest-Kandidat.