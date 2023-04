Neuer „Tatort“: Über ein Leben im Schatten

Die Handlung in diesem „Tatort“ entfaltet sich genauso über Umwege, wie viele Geflüchtete nach Mitteleuropa kommen. Zuerst wird ein unbekannter junger Mann tot in einem Schlepperfahrzeug gefunden, bald darauf suchen die aus Hamburg herbeigerufenen Kommissare Julia Grosz (Franziska Weisz) und Thorsten Falke nach einem zweiten Jungen und tauchen dabei tief in die Schattenwirtschaft Hannovers ein. Wotan Wilke Möhring („Männerherzen“) lässt seinen Kommissar Falke dabei etwas andere Taktiken anwenden: „Falke erkennt, dass die Welt der Papierlosen zunächst für ihn verschlossen ist. Er erhält nur auf dem privaten Weg einen Zugang in dieses Milieu. Wenn Falke die Wahrheit herausfinden will, dann muss er den Flüchtlingen als Mensch begegnen.“ Das bringt ihn vor allem in die Nähe von Jon Makoni (Alois Moyo) und seiner Frau Hope (Sheri Hagen) aus Simbabwe...