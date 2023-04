Bunte Gangster-Serie mit Tarantino-Vibes

Mint Ma muss die Familie zusammenhalten, als ihr Sohn Gene (Jack Rowan) mit seiner Verlobten Cindy (Tahirah Sharif) einen Bandenkrieg anzettelt: „Rollen für Frauen haben sich zum Glück in den letzten Jahren geändert. Es gibt eine größere Bandbreite, was zum Beispiel Alter oder Sexualität angeht. Wir alle werden offener, ich hoffe, das geht so weiter“, freut sich Plimpton über die Entwicklung in der Film- und Fernsehbranche.