Am Gaberln! Carlo Ancelotti beweist Ballgefühl

In der Schlussphase des Spiels rollte ein Ball über die Seitenauslinie direkt auf den Coach der Madrilenen zu, dieser nahm ihn gefühlvoll und ohne Probleme an, um ihn in weiterer Folge gekonnt in der Luft zu halten. Über 30 Jahre ist es mittlerweile her, seit der Italiener als Spieler auf dem Rasen stand, ein gewisses Maß an Ballgefühl scheint sich der mittlerweile 63-Jährige jedoch behalten zu haben.