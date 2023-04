In Salzburg droht ein heftiges Gewitter

Wochen der Wahrheit

Bereits am kommenden Sonntag gastiert der LASK in der Bullen-Arena. Danach wartet in Graz das absolute Spitzenspiel bei Sturm. Läuft alles nach Plan, könnte Salzburg die Überholspur in Richtung zehnten Meistertitel en suite nehmen. Gehen die beiden Spiele schief, würde sich der Nieselregen an der Salzach stimmungstechnisch in ein heftiges Gewitter verwandeln.