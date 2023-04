Einstweilige Verfügung gegen neuen Fiakervertrag

Der Verein gegen Tierfabriken deckte im Juli 2022 auf, dass innerhalb von 24 Tagen insgesamt 73 vorgeschriebene Ruhetage für Fiakerpferde nicht eingehalten wurden. Zudem sorgte ein Fall für Aufregung, in dem ein Fiakerfahrer in Salzburg seinem Pferd Chillipaste in den Mund geschmiert hatte.