Russland meldet Test einer Interkontinentalrakete

Übung in der Arktis

Am Montag begann das russische Militär mit einer Übung in der Arktis. An der Übung nehmen dem Vernehmen nach 1800 Soldaten und mehr als ein Dutzend Schiffe teil. „Besondere Aufmerksamkeit wird im Zuge des Manövers der Sicherheit der Handelsmarine Russlands und der Seewege wie etwa der Nordostpassage gewidmet“, hieß es in einer Mitteilung am Montag. Wegen der zunehmenden Klimaerwärmung wird die Nordostpassage, der den Nordatlantik mit dem Pazifik verbindet, für den Schiffsverkehr immer wichtiger. Für Russland werden dort zahlreiche wichtige Rohstoffe transportiert.