Tuchel über Müller: „Ich liebe Thomas, aber ...“

Aussprache

Doch gibt das nun neuen Streit in München? Tuchel versicherte, die Sache sei geklärt. „Wir hatten ein Gespräch vor der Partie, das war völlig in Ordnung. Thomas ist schlau, er weiß, worum es geht. Es ist null Problem.“ Vielleicht war der Bayern-Routinier aber auch viel wichtiger auf der Bank. Denn als sich Matthijs de Ligt in Minute 42 am Knöchel verletzt hatte, sah man Tuchel im innigen Gespräch mit Müller. Der Neo-Coach holte sich da wohl Insider-Tipps aus der Mannschaft für einen möglichen Wechsel, der letztlich nicht nötig wurde.