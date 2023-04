Militärmanöver: China sendet Taiwan ernste Warnung

Macrons Besuch in China ohne Ergebnis

Parallel zu der Übung ging der Besuch von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und EU-Kommissionspräsidentin Ursula Von der Leyen in China zu Ende. Ihr Versuch, Peking zu überreden, Einfluss auf Moskau zu nehmen, damit Friedensverhandlungen mit der Ukraine aufgenommen werden können, dürfte aber gescheitert sein. Macron und Xi hielten am Ende noch ein Vier-Augengespräch ab – ohne Von der Leyen.