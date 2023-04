15 Jahre nach dem 7:0 lebt Rapids Titelchance!

„Wir werden an einigen Schrauben drehen müssen!“

„Wenn man konstant seinen Weg geht, darf man sich von außen nicht leiten lassen, keine Entscheidungen aus dem Bauch treffen“, sagt der 42-Jährige. „Aber spielerisch war es eine schwere Kost. Wir werden an einigen Schrauben drehen müssen.“ Vorerst gilt aber Rapids volle Konzentration Austria Klagenfurt am Ostersonntag! An dem man 2021 übrigens in Wolfsberg mit 8:1 gewann. Aber das ist eine andere Geschichte …