„Wir haben schon noch einige Risikonächte vor uns“

Schon Frostkerzen benutzt

Wie groß die Witterungsunterschiede in unserem kleinen Oberösterreich sind und welche Auswirkungen das hat, zeigt ein Blick von Scharten ins – Luftlinie gemessen – kaum 25 Kilometer entfernte Niederneukirchen. „Wir haben die Frostkerzen schon benutzt. Aber nur in den oberen Bereichen, wo es Sinn macht“, sagt Christa Gruber vom Marillenhof Gruber, wo man auf acht Hektar Bäume stehen hat. Und davon sind auch welche in Senken, in denen die kalte Luft wie ein See stehen bleibt und auch die thermische Sicherung wenig Sinn macht. Die Temperaturen fielen hier in zwei Nächten auf minus fünf Grad und sogar noch etwas tiefer. „Wir haben sicher Schäden, aber das Ausmaß können wir erst in ein paar Wochen abschätzen“, erklärt die Marillenbäuerin.