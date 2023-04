Fahnder auf vier Pfoten stöbern 170 kg „Gift“ auf

Positive Bilanz

Und die Bilanz 2022 unserer 26 Fahnder auf vier Pfoten kann sich wirklich sehen lassen: So erschnüffelten die landesweit an Flughäfen, Autobahnen oder in Postverteilzentren eingesetzten „Zollbeamten“ nicht weniger als 12 Tonnen an Tabak, 2746 illegal eingeführte Zigarren, 170 Kilogramm an diversen Suchtmitteln, 1472 Stück Drogen in Tablettenform und Falschgeld im Nennwert von mehr als 830.000 Euro.