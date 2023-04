„Peinlich und dumm!“ Aufregung um Mini-Preisgeld

„Mit 14 Jahren mehr gewonnen“

Doch das war noch nicht alles: Die Prämie war ihr in Form eines Gutscheins für eine Baumarkt-Kette ausgehändigt worden. Dahlqvist platzte der Kragen: „Soll ich hier wirklich mit einem Scheck über 250 Kronen stehen, der so groß ist, dass er mir bis zu den Knien geht? Das wird einfach nur peinlich und dumm!“ Die 28-Jährige „verstehe nicht, warum das so ist. 250 Kronen? Es wäre ok gewesen, wenn sie eine Null drangehangen hätten, aber selbst dann wäre es nicht besonders glamourös gewesen.“ Nachsatz: „Ich glaube, ich habe mit 14 Jahren bei einigen Wettbewerben mehr gewonnen!“