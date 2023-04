Jetzt einen Wellnessurlaub für 2 Personen gewinnen

Top-Ausflugsziele

Urige Buschenschenken bis zu Feinschmecker Restaurants - in der Grenzregion von Burgenland und der Steiermark bleiben kulinarisch keine Wünsche offen. Zusätzlich ist in der Thermenregion auch die bekannte Kukmirn Destillerie Puchas beheimatet. Hier bekommen Sie eine kostenlose Führung und Verkostung von regionalen Top-Spirituosen und Edelbränden. Seit Jahrzehnten steht diese Destillerie für Qualität und bietet ihren Gästen von Gin über Rum bis Whiskey alles an, was das Herz begehrt.