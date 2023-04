Häftling in Salzburg steckte seine Zelle in Brand

Der Pakistani hatte laut Polizei das Papier mit Streichhölzern angezündet. Zwei Polizisten im Polizeianhaltezentrum öffneten sofort die Zellentüre des 26-Jährigen und brachten den Mann in Sicherheit. Das Rote Kreuz brachte ihn daraufhin in das Uniklinikum Salzburg. Weil das Feuer in der Zelle rasch gelöscht wurde, konnte eine Evakuierung des Polizeianhaltezentrums vermieden werden.