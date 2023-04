Osterfeuer: Feuerwehr rät Steirern zu Vorsicht

Darf ich als Privater ein Osterfeuer entzünden?

Das kommt ganz darauf an, wo Sie zuhause sind. In den meisten steirischen Gemeinden gibt es keine Einschränkungen. In Graz hingegen herrscht ein vollständiges Verbot, in vielen Gemeinden südlich der Landeshauptstadt darf nur ein offiziell veranstaltetes Feuer pro Gemeinde entzündet werden (die gesamte Liste sehen Sie unten).